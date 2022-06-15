IKEA устроит распродажу перед уходом из России

IKEA перед уходом из России устроит распродажу товаров со складов

Торговая сеть IKEA устроит распродажу своих товаров, которые в настоящее время находятся на российских складах. Об этом в среду, 15 июня, стало известно РИА Новости.

«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах, — сотрудникам и клиентам», — заявили в компании.

Там добавили, что информация о точных сроках проведения распродажи будет размещена на сайте.

Ранее сообщалось, что IKEA приняла решение полностью уйти из России. Уточнялось, что сотрудников компании сократят, а заводы и производство будут проданы другому владельцу — речь идет о четырех предприятиях, которые находятся в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Полноценная работа магазинов IKEA в России была остановлена в начале марта. Подобное решение компания приняла в связи с началом военной спецоперации на Украине. Тогда IKEA приостановила импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах на территории России и Белоруссии.