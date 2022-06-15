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Украина заявила о готовности компенсировать падение транзита газа в Европу

«Оператор ГТС Украины» заявила о готовности увеличить прокачку газа из России в Европу

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявила о готовности увеличить прокачку газа из России в Европу, чтобы компенсировать падение транзита по газопроводу «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в ОГТСУ, на продажу выставлены дополнительные 15 миллионов кубометров в сутки по точке соединения «Суджа». «Поэтому "Газпром" имеет возможность увеличить транзит через Украину на 82,4 миллиона кубометров в сутки», — говорится в сообщении.

Ранее в июне «Газпром» сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции Портовая сможет поставлять газ в «Северный поток» в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Вскоре «Газпром» объявил, что остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens КС Портовая. В результате с 16 июня суточная производительность составит до 67 миллионов кубометров в сутки.

После этого цены на газ в Европе резко пошли вверх и на торгах 15 июня превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.

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Платон Щукин
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