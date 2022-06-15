В СПЧ допустили помилование приговоренных к смерти наемников в ДНР

Ева Меркачева заявила, что РФ может повлиять на помилование приговоренных наемников в ДНР

Россия может повлиять на помилование приговоренных к смерти иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Такое мнение высказала член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Москвы Ева Меркачева в рамках выступления в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Ее слова приводятся на портале Е1.

Правозащитница допустила, что подобное решение может возникнуть в перспективе. «Если кто-то их помилует (приговоренных к смертной казни наемников — прим. «Ленты.ру»), то это Россия. Думаю, что у нее есть особое влияние на ДНР, и если Российская Федерация попросит отпустить, обменять, помиловать этих людей, то это будет сделано. Потому что это все исключительно во власти России», — пояснила Меркачева.

Она также отметила, что в настоящее время очень мало данных об условиях содержания российских военнопленных на Украине. Член СПЧ напомнила, что российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова неоднократно обращалась в Международный комитет Красного Креста с просьбой о предоставлении таких сведений.

По предположениям Меркачевой, пытки для устрашения применяются и Россией, и Украиной. «Если кто-то пытается мучить военнопленных, это нарушение Женевской конвенции, что все прекрасно понимают. Но пока мы никак не можем получить объективные доказательства, ходит только непроверенная информация», — подчеркнула правозащитница.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о готовности России выслушать Британию при обращении о помиловании наемников в ДНР.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц. Защита осужденных планирует обжаловать приговор.