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Стало известно об отсутствии представителей из недружественных стран на ПМЭФ

Помощник президента Ушаков: представителей недружественных России стран на ПМЭФ не будет

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»

Официальных представителей из недружественных России стран в этом году не будет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Центральным событием форума станет пленарное заседание 17 июня с участием президента России Владимира Путина. Большую часть своего выступления на ПМЭФ глава государства посвятит задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у недружественных стран не получается и не получится изолировать Россию. По его мнению, в России все считают это невозможным.

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Марина Совина
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