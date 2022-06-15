Чижов предрек конец Молдавии из-за действий Киева

Постпред России при ЕС Чижов назвал желание Киева открыть фронт в ПМР концом Молдавии

Желание Киева открыть приднестровский фронт станет концом Молдавии, заявил постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов. Его слова приводит ТАСС.

Постпред не исключает, что России придется защищать непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР), если Украина будет устраивать провокации на границе.

«Более того, многие, в первую очередь в Киеве, очень хотят открытия приднестровского фронта. Я рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл возобладает. Потому что это будет концом Молдавии», — предрек Чижов.

Ранее в ПМР заявили, что украинская сторона может быть причастна к диверсии с гранатами в селе Владимировке. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев указал, что Владимировка находится «достаточно близко» к украинской территории.