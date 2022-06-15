США встали на сторону Тайваня в споре с Китаем о статусе пролива

Замглавы Госдепа США Прайс заявил о поддержке Тайваня в споре с КНР о статусе пролива

США поддерживают Тайвань в споре с Китаем о международном статусе Тайваньского пролива. Об этом заявил заместитель главы Государственного департамента США Нед Прайс, передает Reuters.

По словам Прайса, США также расценивают Тайваньский пролив в качестве международного морского пути. «Тайваньский пролив является районом, где свободы в открытом море, включая свободу судоходства и полетов, гарантируются в соответствии с международными законами», — заявил замглавы Госдепа.

Ранее аналитики телеканала CNN пришли к выводу, что Китай способен захватить Тайвань в случае попытки силового решения вопроса неподконтрольного ему острова, однако даже возможный успех достанется ему дорогой ценой. Авторы издания указали, что Китай превосходит Тайвань по числу войск и вооружения, включая те, которые могли бы предоставить союзники острова.