Россиянам-аллергикам назвали способ спастись от тополиного пуха

Аллерголог Болибок: защитная маска поможет аллергикам спастись от тополиного пуха

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал россиянам-аллергикам способ спастись от тополиного пуха. В интервью для NEWS.ru он объяснил, как защитная маска, очки и москитная сетка на окнах помогут минимизировать воздействие раздражающего аллергена.

По словам врача, аллергия на пух возникает только при непосредственном контакте с ним. Чтобы он не спровоцировал усиленную аллергическую реакцию, эксперт перечислил несколько простых советов. Во-первых, Болибок рекомендовал позаботиться о минимизации аллергена в месте проживания. «Дома, соответственно, затянуть москитной сеткой или марлей окна, чтобы не попадали внутрь пыль, пыльца и пух. То же самое желательно сделать на работе, если есть такая возможность. Если ее нет, то договориться пользоваться климат-контролями, потому что там фильтруется наружный воздух, и пыльца, тополиный пух в помещение не попадут», — предложил аллерголог.

Чтобы пух не попадал в глаза и не раздражал слизистую, врач также посоветовал надевать медицинскую маску и очки. «Опыт весны 2020 года и весны прошлого года показал, что жесткий масочный режим для защиты от коронавируса очень эффективно помогал от респираторных аллергозов. Пыльца — крупная частица по сравнению с вирусом, и она на любой тканевой маске многоразовой застревает и не попадает в дыхательные пути», — подчеркнул специалист. При обнаружении любых симптомов аллергии Болибок посоветовал обратиться за помощью к аллергологу и пройти аллергологическое обследование.

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