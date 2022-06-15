Ирина Роднина назвала решение ISU повысить возрастной ценз в фигурном катании правильным

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании. Ее слова приводит Sport24.

Роднина назвала решение Международного союза конькобежцев (ISU) правильным. «Мы не должны вовлекать детей в самое пекло, где соревнуются гиганты мирового спорта. Это другой уровень — и морально, и физически. Взрослые соревнования — это не игры для детей», — заявила она. Депутат подчеркнула, что скандал с россиянкой Камилой Валиевой в очередной раз доказал это.

7 июня ISU принял решение о постепенном ужесточении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.

Ранее ISU опубликовал исследование, где рационализирована необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Эксперты пришли к выводу, что допуск юных спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития.