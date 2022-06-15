Соседи рассказали о семье выпавшей из окна дома в Москве женщины с ребенком

Сосед выпавшей из окна дома в Москве женщины заявил, что на ее семью никогда не жаловались

Женщина с ребенком, которые выпали из окна жилого дома на шоссе Энтузиастов в Москве, проживали в благополучной семье, на них никто не жаловался, рассказал их сосед. Слова мужчины приводятся в Telegram-канале РЕН ТВ.

Он отметил, что из квартиры пострадавшей никогда не было слышно ругани. Мужчина допустил, что кроватка погибшей девочки стояла слишком близко к подоконнику.

По его версии, ребенок мог выпасть, когда взрослые отвернулись или были заняты делами.

До этого сообщалось, что ребенок, который погиб из-за падения, был из многодетной семьи. Отец детей прибыл на место происшествия с работы — он разговаривал с сотрудниками полиции и успокаивал сыновей.

О происшествии стало известно в среду, 15 июня. Предварительно, мать попыталась удержать ребенка, однако выпала вместе с ним из окна. Женщине оказывается медицинская помощь, девочку спасти не удалось.

Накануне в подмосковном Подольске семилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа дома и погиб. Несовершеннолетняя россиянка жила в неполной семье — ее воспитывали мать с сожителем.