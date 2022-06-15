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Россия назвала поставки оружия Украине суицидальным решением Европы

Захарова заявила, что решение поставлять оружие Киеву является суицидальным для Европы
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Решение поставлять оружие армии Украины является суицидальным для Европы. Так назвала позицию европейских стран официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».

По словам дипломата, Европейский союз (ЕС) принимает решения, направленные на его разрушение. «Они принимают решения, связанные с поставками вооружений, которые используются впрямую против них. Но поставка вооружений на территорию Украины киевскому режиму, очевидно, осуществляется без просчетов его будущего, этого вооружения», — уточнила она.

Захарова отметила, что европейское вооружение является «манким и притягательным» для террористов, экстремистов и бандитов. По ее мнению, охота за ним в криминальном мире уже началась. «Кто на самом деле чем распоряжается? Ну, мы прекрасно понимаем, что государственного контроля за оборотом оружия нет. Куда оно пойдет? Оно пойдет обратно туда же, на европейский континент», — заключила представитель МИД.

Дипломат также напомнила, что страны Европы уже пережили множество терактов и ничего не могут сделать с преступностью.

Ранее Захарова раскритиковала власти Украины за попытку обвинить РФ в обстрелах Донецка. Дипломат заявила, что попытки возложить на Россию ответственность за обстрелы Донецка находятся «за гранью добра и зла».

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Виктория Кондратьева
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