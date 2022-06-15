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В Великом Новгороде откроется музей с раритетными игрушками

Музей игрушки с раритетными экспонатами V-XXI веков откроется в Великом Новгороде 18 июня

Фото: Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Музей игрушки откроется в историческом центре Великого Новгорода 18 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

В экспозицию войдут около 500 раритетов V-XXI веков. Посетители смогут увидеть народные, театральные, новогодние, обрядовые, военные и другие игрушки, изготовленные из разных материалов. Многие из них будут показаны впервые.

Как отметили в пресс-службе местного государственного музея-заповедника, коллекция станет одной из наиболее внушительных в мире благодаря разнообразию экспонатов. Возраст некоторых изделий достигает тысячи лет.

Ранее в июне во Владивостоке открылась выставка кукол ручной работы, созданных мастерами из разных районов Приморского края. Выставку организовали в рамках фестиваля «Сделано в Приморье».

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Мария Гейн
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