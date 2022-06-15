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Трюдо и Зеленский провели телефонный разговор

Премьер-министр Канады Трюдо обсудил поддержку Киева со стороны Оттавы с Зеленским

Фото: Mike Blake / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журнал L'actualite.

По словам канадского политика, в ходе телефонного разговора обсуждалась продолжающаяся поддержка Киева со стороны Оттавы. Временный лидер Консервативной партии Канады Кэндис Берген выразила надежду, что Трюдо извинился перед Зеленским за появление канадского представителя на праздновании Дня России в российском посольстве в Оттаве. На это премьер ответил, что данная тема во время беседы не поднималась.

По данным РИА Новости, телефонный разговор лидеров двух стран длился 45 минут.

Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что у Канады нет обещанного Украине оружия. «Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке и работаем с Соединенными Штатами», — подчеркнул он. Кроме того, Оттава на днях согласовала пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, уточнил депутат.

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