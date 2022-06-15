Блинкен заявил, что Украина должна сама решить вопрос о территориальных уступках

Госсекретарь США Энтони Блинкен порассуждал о возможных территориальных уступках Украины в ходе интервью телеканалу PBS передает ТАСС.

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского», — заявил Блинкен. По его словам, именно украинскому лидеру предстоит решать, что «отвечает интересам его страны», а американская сторона его в этом поддержит.

По словам госсекретаря, США и западные страны «работают 24 часа в сутки семь дней в неделю» для того, чтобы убедиться, что украинцы «получают все, что нужно» для ведения боевых действий против России.

Ранее возможность территориальных уступок Украины допустил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву.