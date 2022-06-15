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Украине посоветовали задуматься об уступках России

NI: Киеву стоит задуматься об уступках Москве, так как конфликт угрожает выживанию Украины

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Киеву стоит задуматься об уступках России, так как затяжной конфликт угрожает выживанию Украины. Об этом в своей статье для National Interest написал обозреватель Араш Тупчинеджад.

Автор посоветовал украинским властями снова рассмотреть перспективу мирного договора с Москвой, так как экономика республики разрушается. «Продолжение конфликта усугубит издержки и помешает выживанию Украины, даже если она одержит победу», — подчеркнул Тупчинеджад.

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Хотя мирный договор, включающий в себя территориальные уступки, и выглядит «разрушительным» для Украины, он может помочь избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь, а также позволит вернуться к дипломатии, считает автор статьи.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок Украины. Он отметил, что мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву.

О необходимости уступок со стороны Украины также говорил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он убежден, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России.

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Алевтина Запольская
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