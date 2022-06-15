Захарова заявила об изолированности Запада из-за антироссийских санкций

Захарова заявила, что Запад изолировал себя антироссийскими санкциями

Запад оказался в изоляции из-за антироссийских санкций. Такое мнение газете «Известия» выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, от западных ограничений больше всего страдают жители европейских стран, которые платят за них «просто из своего собственного кармана». «Проблема только в том, что изолированы не мы, а они. Вот они себя от нас изолировали самостоятельно и инициативно, приложив много усилий и заплатив огромную за это цену», — сказала она.

Захарова, отвечая на вопрос о партнерах Москвы, также рассказала о фантастических возможностях, которые открылись перед Россией из-за санкций. «Как и у нас в отношениях с партнерами по СНГ, Африкой, Азией, Латинской Америкой, так и у них сейчас время для стремительного действия и для реализации тех возможностей, которые очевидны», — указала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что решение поставлять оружие армии Украины является суицидальным для Европы. По словам дипломата, Европейский союз (ЕС) принимает решения, направленные на его разрушение. «Они принимают решения, связанные с поставками вооружений, которые используются впрямую против них», — указал дипломат.