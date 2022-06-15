Кадыров прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем у Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сообщения о здоровье Путина недостоверной информацией

У президента России Владимира Путина бодрый командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telegram-канале сообщения об ухудшении здоровья главы государства.

Кадыров назвал сообщения о том, что Путин якобы впал в кому, чушью и посоветовал недоброжелателям главы государства, распространяющим недостоверную информацию, закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно.

Вот я прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент впал в кому, [ему] ищут замену Рамзан Кадыров глава Чечни

По словам главы региона, недавно он разговаривал с Путиным по телефону и у того был очень бодрый и командный голос.

Информация о резком ухудшении здоровья Путина появилась накануне в украинских Telegram-каналах. Их авторы со ссылкой на анонимные источники сообщили, что президент России якобы находится в реанимации, а его состояние поддерживается системами искусственного жизнеобеспечения.

Гипотезы о здоровье Путина

В марте в иностранных СМИ появились сообщения о якобы имеющихся у Путина проблемах со здоровьем. Эту информацию в интервью японскому телеканалу TBS прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это слухи, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, посоветовал всем, кто на Западе сомневается в состоянии здоровья Путина, обратиться к иностранным гостям президента России. «Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Думаю, вы поймете, о чем идет речь», — сказал он.

В конце марта появились сообщения, что президента России в поездках якобы сопровождает целая команда медиков, в том числе врач, специализирующийся на раке щитовидной железы. По данным источников, разговоры о здоровье Путина усилились в начале осени прошлого года. Очередные сообщения о болезни президента России также появились в начале мая и июня в нескольких иностранных источниках. Журналисты утверждали, что Путин может передать президентских пост из-за проблем со здоровьем.

В Кремле эти сведения не подтверждают, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно называл подобные сообщения выдумкой и неправдой.