Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем у Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сообщения о здоровье Путина недостоверной информацией

Фото: Елена Афонина / ТАСС

У президента России Владимира Путина бодрый командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telegram-канале сообщения об ухудшении здоровья главы государства.

Кадыров назвал сообщения о том, что Путин якобы впал в кому, чушью и посоветовал недоброжелателям главы государства, распространяющим недостоверную информацию, закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно.

Вот я прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент впал в кому, [ему] ищут замену

Рамзан Кадыровглава Чечни

По словам главы региона, недавно он разговаривал с Путиным по телефону и у того был очень бодрый и командный голос.

Информация о резком ухудшении здоровья Путина появилась накануне в украинских Telegram-каналах. Их авторы со ссылкой на анонимные источники сообщили, что президент России якобы находится в реанимации, а его состояние поддерживается системами искусственного жизнеобеспечения.

Гипотезы о здоровье Путина

В марте в иностранных СМИ появились сообщения о якобы имеющихся у Путина проблемах со здоровьем. Эту информацию в интервью японскому телеканалу TBS прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это слухи, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, посоветовал всем, кто на Западе сомневается в состоянии здоровья Путина, обратиться к иностранным гостям президента России. «Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Думаю, вы поймете, о чем идет речь», — сказал он.

Материалы по теме:
Личная трагедия Брежнева Историки Виктор Деннингхаус и Андрей Савин о работоспособности и здоровье Леонида Ильича
Личная трагедия БрежневаИсторики Виктор Деннингхаус и Андрей Савин о работоспособности и здоровье Леонида Ильича
26 апреля 2015
Убить Кима. Как спецслужбы Северной Кореи защищают династию Кимов с помощью бронепоездов, бункеров и технологий КГБ
Убить Кима.Как спецслужбы Северной Кореи защищают династию Кимов с помощью бронепоездов, бункеров и технологий КГБ
19 декабря 2021

В конце марта появились сообщения, что президента России в поездках якобы сопровождает целая команда медиков, в том числе врач, специализирующийся на раке щитовидной железы. По данным источников, разговоры о здоровье Путина усилились в начале осени прошлого года. Очередные сообщения о болезни президента России также появились в начале мая и июня в нескольких иностранных источниках. Журналисты утверждали, что Путин может передать президентских пост из-за проблем со здоровьем.

В Кремле эти сведения не подтверждают, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно называл подобные сообщения выдумкой и неправдой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Турция отказалась вести переговоры с Финляндией и Швецией
Два теплохода столкнулись в российском порту
Падение биткоина объяснено человеческим фактором
Появились подробности судебного процесса над бывшими главами ФИФА и УЕФА
Спор о рыбалке закончился убийством россиянина
На Украине предотвратили теракт против руководства республики
Экономисты предложили увеличить размер выручки для самозанятых
В Совфеде указали на выросшие шансы выхода конфликта за пределы Украины
Цены на газ в Европе резко взлетели после заявления «Газпрома»
В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.