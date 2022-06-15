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Зеленский призвал сделать полноправными членами ЕС четыре страны

Зеленский призвал взять в ЕС Украину, Албанию, Черногорию и Северную Македонию

Фото: Ole Jensen / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал включить в Европейский союз (ЕС) четыре страны. Об этом он высказался после переговоров с премьерами Северной Македонии, Албании и Черногории, передает РИА Новости.

Зеленский заявил, что полноправными членами ЕС должны стать Украина, Албания, Черногория и Северная Македония. По его мнению, они «не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщал, что 17 июня ЕК обсудит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

До этого премьер-министр Италии Марио Драги отмечал, что почти все крупные страны-члены ЕС выступают против предоставления республике соответствующего статуса. В настоящий момент им обладают Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

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Алевтина Запольская
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