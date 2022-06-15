Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ в Донбассе и Харьковской области

Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях Украины в Донбассе и Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе и Харьковской области. Его слова передает РИА Новости.

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — сказал он, добавив, что такая же ситуация складывается и в Харьковской области.

11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России высказался о количестве потерь ВСУ. По его словам, в начале конфликта в среднем погибали 100 человек в сутки. Всего с начала спецоперации украинские войска потеряли около 10 тысяч бойцов.