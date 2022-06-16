Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Китае сообщили о возможном обнаружении инопланетян

Китайский радиотелескоп FAST уловил три возможных инопланетных радиосигнала

Фото: Liu Xu / XinHua / Globallookpress.com

Китайские ученые сообщили, что радиотелескоп FAST (Sky Eye) уловил возможные техногенные сигналы внеземного происхождения, указывающие на существование технологически развитой инопланетной цивилизации. Позднее заметка об открытии, опубликованная в газете Science and Technology Daily, была удалена по неизвестной причине.

По словам Чжана Тунцзе, главного научного сотрудника команды исследования внеземных цивилизаций Пекинского педагогического университета, было выявлено несколько возможных признаков технологической деятельности за пределами Земли. Узкополосные сигналы-кандидаты, которые отличались от всего, что наблюдалось ранее, были уловлены китайским сферическим радиотелескопом с пятисотметровой апертурой, который является крупнейшим инструментом этого класса в мире.

В 2020 году команда обнаружила два необычных радиосигнала во время обработки данных, полученных при обзоре неба в 2019 году. В 2022 году ученые выявили еще один подозрительный узкополосный сигнал во время наблюдения за экзопланетами, в результате чего общее число сигналов-кандидатов достигло трех.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Узкополосные сигналы занимают узкий диапазон радиочастот, что отличает их от сигналов из естественных источников радиоизлучения. Источники узкополосных радиоволн обычно имеют техногенное происхождение, как, например, самолеты и спутники. По словам ученых, вероятность, что сигналы на самом деле являются радиопомехами, также очень высока, и ее необходимо будет исключить. «"Китайский небесный глаз" будет повторять наблюдение подозрительных сигналов, которые были обнаружены, для дальнейшей идентификации и обнаружения новых сигналов», — сказал Чжан Тунцзе.

Китайские ученые отмечают, что FAST обладает тремя основными преимуществами при поиске следов внеземных цивилизаций. Для радиотелескопа характерна большая площадь обзора неба, он имеет в два раза более высокую чувствительность и включает 19-лучевой приемник, принимающий сигналы в диапазоне 1,05-1,45 гигагерца (вблизи линии нейтрального водорода).

В 2019 году астрономы заметили узкополосный сигнал, направленный на Землю от Проксимы Центавра, который являлся многообещающим сигналом-кандидатом, однако впоследствии было доказано, что его источником были земные радиопомехи. В 2011-2014 годах ученые обнаружили необычные сигналы, источником которых оказалась микроволновая печь.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
51-летняя телеведущая снялась в рекламе купальников
Лавров объяснил причины начала российской спецоперации на Украине
В Positive Technologies раскрыли детали взлома Rutube
Лавров заявил об отсутствии «поля для маневров» в отношениях с Британией
Путин поручил разработать новую стратегию развития автопрома
В Китае сообщили о возможном обнаружении инопланетян
Названы оказавшиеся в зоне риска опасных лесных пожаров регионы России
Киллер выдал нанявшую его для убийства мужа женщину
Наемного убийцу посадили на 14 лет за расправу над россиянином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.