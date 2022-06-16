В Китае сообщили о возможном обнаружении инопланетян

Китайский радиотелескоп FAST уловил три возможных инопланетных радиосигнала

Китайские ученые сообщили, что радиотелескоп FAST (Sky Eye) уловил возможные техногенные сигналы внеземного происхождения, указывающие на существование технологически развитой инопланетной цивилизации. Позднее заметка об открытии, опубликованная в газете Science and Technology Daily, была удалена по неизвестной причине.

По словам Чжана Тунцзе, главного научного сотрудника команды исследования внеземных цивилизаций Пекинского педагогического университета, было выявлено несколько возможных признаков технологической деятельности за пределами Земли. Узкополосные сигналы-кандидаты, которые отличались от всего, что наблюдалось ранее, были уловлены китайским сферическим радиотелескопом с пятисотметровой апертурой, который является крупнейшим инструментом этого класса в мире.

В 2020 году команда обнаружила два необычных радиосигнала во время обработки данных, полученных при обзоре неба в 2019 году. В 2022 году ученые выявили еще один подозрительный узкополосный сигнал во время наблюдения за экзопланетами, в результате чего общее число сигналов-кандидатов достигло трех.

Узкополосные сигналы занимают узкий диапазон радиочастот, что отличает их от сигналов из естественных источников радиоизлучения. Источники узкополосных радиоволн обычно имеют техногенное происхождение, как, например, самолеты и спутники. По словам ученых, вероятность, что сигналы на самом деле являются радиопомехами, также очень высока, и ее необходимо будет исключить. «"Китайский небесный глаз" будет повторять наблюдение подозрительных сигналов, которые были обнаружены, для дальнейшей идентификации и обнаружения новых сигналов», — сказал Чжан Тунцзе.

Китайские ученые отмечают, что FAST обладает тремя основными преимуществами при поиске следов внеземных цивилизаций. Для радиотелескопа характерна большая площадь обзора неба, он имеет в два раза более высокую чувствительность и включает 19-лучевой приемник, принимающий сигналы в диапазоне 1,05-1,45 гигагерца (вблизи линии нейтрального водорода).

В 2019 году астрономы заметили узкополосный сигнал, направленный на Землю от Проксимы Центавра, который являлся многообещающим сигналом-кандидатом, однако впоследствии было доказано, что его источником были земные радиопомехи. В 2011-2014 годах ученые обнаружили необычные сигналы, источником которых оказалась микроволновая печь.