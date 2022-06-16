Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР позвали Асада на трибунал над украинскими военными

МИД ДНР предложил президенту Сирии Асаду поучаствовать в трибунале над украинскими бойцами
Портрет Башара Асада

Портрет Башара Асада. Фото: Firas Makdesi / Reuters

Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) позвало президента Сирии Башара Асада на международный трибунал над украинскими военными, который пройдет в ДНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, принять участие в трибунале над украинскими бойцами сирийскому лидеру предложила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. О том, ответил ли Асад на предложение, не сообщается.

Ранее президент Сирии Башар Асад приказал МИД Сирийской Арабской Республики (САР) официально признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, еще ряд стран находятся «на стадии возможной подготовки» к признанию независимости республик Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на угрозу Украины атаковать Крымский мост
В Госдуме высказались о блокировке YouTube
Протестующие в Индии подожгли офис правящей партии
Российские баскетбольные клубы пропустят новый сезон Евролиги
Сергей Жуков вспомнил о «братках» и угрозах в 1990-х
Россиянин зарезал подростка в торговом центре
Минобороны России показало работу вертолета с «Рычагом»
Эмбер Херд призналась Джонни Деппу в любви «всем сердцем»
Звезда «Дома-2» показала свой роскошный особняк на Кипре
Германия сообщила о резком снижении поставок по «Северному потоку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.