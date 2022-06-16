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В Британии сравнили артиллерию России и Украины

Министр обороны Британии Уоллес заявил о превосходстве артиллерии РФ над Украиной в 20 раз
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что в некоторых регионах Россия превосходит Украину по числу артиллерийского оружия. Об этом он сообщил телеканалу Sky News.

Уоллес сравнил артиллерию России и Украины и заявил о превосходстве оружия Москвы над киевским в 20 раз. Он добавил, что
Запад начинает передавать Украине артиллерийское оружие большой дальности и ракетные системы, позволяющие «добиться прогресса».

«Я думаю, что у Украины есть и еще будут в следующие несколько недель возможности в руках, чтобы добиться значительного прогресса на востоке страны или защитить такие места, как Одесса», — подчеркнул министр обороны.

Руководитель ведомства добавил, что Британия купила у бельгийской компании 20 самоходных артиллерийских установок М109 со снарядами калибром 155 миллиметров для поставок Украине. Киеву поступают «десятки, если не сотни» противокорабельных ракет, заключил Уоллес.

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Марина Совина
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