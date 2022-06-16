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В Турции обеспокоились загрязнением моря на популярном туристическом курорте

Море в Бодруме загрязняется из-за незаконного сброса промышленных и бытовых отходов в воду

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Турции обратили внимание на загрязнение моря в районе популярного курортного города Бодрум, которое произошло из-за сброса химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов в воду. Об этом пишет Milliyet.

Председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз (Arif Yilmaz) отметил, что некоторые лодки, пришвартованные за пределами гавани туристического города, незаконно сбрасывают в воды трюмные отходы, несмотря на действующие запреты и штрафы. Кроме того, он заявил, что грязные сточные воды попали в море из-за трещины в одной из труб системы очистки.

«Порт не справляется с увеличенной нагрузкой — чтобы избежать расходов, владельцы судов сбрасывают отходы прямо в море. Если экологи не примут меры предосторожности, воды Бодрума также будут подобны Мраморному морю», — приводит слова городского археолога издание.

Ранее в июне россияне заметили пятна мазута в море в районе Антальи. По словам очевидцев, вышедшие из воды отдыхающие с трудом смогли смыть черные пятна с купальных костюмов и тел.

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Дарья Рыбак
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