Врачи назвали боль в ногах признаком смертельно опасного заболевания

ETNT: боль в ноге, сопровождаемая жаром или отеком, может быть признаком тромбоза

Врачи и эксперты обратили внимание на то, что боль в ногах может оказаться признаком смертельно опасного заболевания. Об этом сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).

Специалисты назвали боль в ноге, сопровождаемую жаром, отеком или покраснением кожи, возможным симптомом тромбоза глубоких вен (ТГВ) (тип венозного тромбоза, сопровождающийся образованием тромба в глубокой вене, в основном, в ногах — примечание «Ленты.ру»). Это заболевание может быть опасным и даже смертельным.

Шерри Росс, акушер-гинеколог Медицинского центра Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике, Калифорния уточнила, что сгустки крови образовываются в венах на ногах, но при этом они могут блокировать кровоток в разных частях тела.

«Сгустки крови может попасть в легкие (легочная эмболия БДУ или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) или мозг, вызывая инсульт. Это очень опасно и в некоторых случаях даже смертельно», — объяснила Росс.

Людям, которые ощущают боль или жжение в ноге, если они при этом только что вернулись из длительного путешествия (перелет или поездка), получили травму средней или тяжелой степени, ушиб или перелом, недавно перенесли операцию, а также проходят заместительную гормональную терапию, имеют рак, боль в груди или одышку, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Чтобы предотвратить риск развития тромбов, необходимо практиковать полезные для сердца привычки, придерживаться здорового питания, регулярно делать физические упражнения, поддерживать оптимальный вес, а также уровень холестерина и кровяного давления в пределах нормы.

«Лучший способ предотвратить тромбоза глубоких вен (ТГВ) — регулярные физические упражнения, контроль за увеличением веса и ожирением, отказ от курения и сидячего образа жизни», — резюмировала Росс.

