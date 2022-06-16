В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля

Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не считает необходимым ослаблять рубль

Центробанк России не считает необходимым специально ослаблять рубль, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «Интерфакс».

При текущих валютных ограничениях курс должен оставаться плавающим, отметила Набиуллина в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, позиция Центробанка — «не таргетировать инфляцию, а таргетировать курс».

Она отметила, что влияние на курс российской валюты процесса постепенного снятия валютных ограничений есть, однако оценила это влияние как небольшое. Прежде всего, подчеркнула Набиуллина, на курс влияет, в частности, соотношение импорта и экспорта.

«По импорту мы видим сохранение достаточно серьезных ограничений, и курс будет определяться этим», — заявила она.

Также в ходе форума Набиуллина рассказала, что дальнейшая судьба мер, которые Россия вводила в ответ на заморозку активов, будет основываться на принципах взаимности. Она напомнила, что речь идет о мерах, которые в основном были введены против нерезидентов из недружественных стран.