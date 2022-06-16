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В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля

Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не считает необходимым ослаблять рубль

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Центробанк России не считает необходимым специально ослаблять рубль, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «Интерфакс».

При текущих валютных ограничениях курс должен оставаться плавающим, отметила Набиуллина в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, позиция Центробанка — «не таргетировать инфляцию, а таргетировать курс».

Она отметила, что влияние на курс российской валюты процесса постепенного снятия валютных ограничений есть, однако оценила это влияние как небольшое. Прежде всего, подчеркнула Набиуллина, на курс влияет, в частности, соотношение импорта и экспорта.

«По импорту мы видим сохранение достаточно серьезных ограничений, и курс будет определяться этим», — заявила она.

Также в ходе форума Набиуллина рассказала, что дальнейшая судьба мер, которые Россия вводила в ответ на заморозку активов, будет основываться на принципах взаимности. Она напомнила, что речь идет о мерах, которые в основном были введены против нерезидентов из недружественных стран.

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Варвара Кошечкина
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