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Центробанк оценил дальнейшую реакцию на заморозку активов

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что реакция на заморозку активов будет основана на взаимности

Фото: пресс-служба Банка России / РИА Новости

Дальнейшая судьба мер, которые Россия вводила в ответ на заморозку активов, будет основываться на принципах взаимности. Соответствующую оценку перспективам реакции Москвы дала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, ее заявления приводит РИА Новости.

Она напомнила, что речь идет о мерах, которые в основном были введены против нерезидентов из недружественных стран. «Я думаю, здесь их судьба на принципах взаимности», — подчеркнула Набиуллина.

Однако большинство стабилизационных ограничений на движение капитала в России, которые коснулись широкого круга лиц, включая российских граждан, должны быть сняты, пояснила глава ЦБ. «По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, во всяком случае большинство из них», — пояснила руководитель ЦБ, выступая на ПМЭФ.

Ограничения, вводимые регулятором, стали ответом на западные меры, введенные в ответ на военную операцию России на Украине. Среди организаций, попавших под санкции «недружественных» стран, был и ЦБ, столкнувшийся с заморозкой своих активов за рубежом. Регулятор уже отмечал, что дал на них зеркальный ответ, ограничив ряд операций для иностранных инвесторов и запретив им выводить средства из российской финансовой системы.

Ударная волна


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Платон Щукин
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