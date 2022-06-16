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Названы округа Москвы с максимально подешевевшими квартирами

В «МИЭЛЬ» выяснили, что сильнее всего в Москве квартиры подешевели в Центральном АО

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

За май 2022 года квартиры на вторичном рынке Москвы сильнее всего подешевели в Центральном административном округе (ЦАО). Локации столицы с максимальным снижением цен на готовое жилье назвали аналитики риелтерской компании «МИЭЛЬ», пишет РБК.

Специалисты выяснили, что средняя стоимость одного квадратного метра в ЦАО уменьшилась на пять процентов по сравнению с апрелем. Следующими по уровню снижения цен стали Восточный, Западный, Северный и Юго-Западный АО, где вторичное жилье стало дешевле на два процента. В остальных округах столицы средняя стоимость «квадрата» опустилась на один процент, отметили аналитики.

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Минимальные цены на «вторичку» в мае зафиксировали в Юго-Восточном АО — в среднем 270 тысяч рублей за квадратный метр. Второе место занял Восточный АО (275,8 тысячи рублей за «квадрат»), а третье — Южный АО (290,2 тысячи рублей). Самые высокие цены, по словам специалистов, традиционно характерны для Центрального АО — там один квадратный метр стоит 582,5 тысячи рублей. Другими округами с дорогими квартирами оказались Западный АО (359,2 тысячи рублей за «квадрат») и Северный АО (321,2 тысячи рублей).

Снижение цен на вторичном рынке в «МИЭЛЬ» связывают с ростом объема предложения — в мае он увеличился с 33 тысяч до 35,6 тысяч объектов. Пока это трудно считать явным снижением, тем не менее разворота цен в сторону уменьшения рынок не видел давно, пояснили специалисты.

Ранее аналитики компании Skolkovo Realty определили самую дорогую улицу Москвы. По данным специалистов, больше всего вариантов со стоимостью квадратного метра выше миллиона рублей находится на улице Усачева в Хамовниках. Максимально дорогое жилье в этой локации стоит 805 миллионов рублей — этот бюджет позволит купить шестикомнатную квартиру площадью 330 квадратных метров.

Ударная волна
Нина Ташевская
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