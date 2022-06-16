На российского режиссера напали в центре Москвы

Неизвестные напали на режиссера и сценариста Игоря Красникова в центре Москвы

В ночь на 16 июня в центре Москвы на режиссера и сценариста Игоря Красникова, известного по фильму «Выстрел», напали. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что неизвестные плеснули зеленкой в лицо режиссера, после чего скрылись на автомобиле.

Красников был вынужден обратиться за медицинской помощью. Оказалось, что у него сломан нос. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее российская актриса Ольга Шукшина призналась, что стала жертвой насилия со стороны «известного и талантливого режиссера». По словам артистки, инцидент произошел 30 лет назад. Шукшиной на тот момент было 23 года.