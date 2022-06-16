США обвинили России в нарушении договора с НАТО

Постпред США Смит: Россия своими действиями в отношении Украины нарушает договор с НАТО

Союзники по НАТО считают, что Москва своими действиями в отношении Украины нарушает Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года. Об этом заявила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит, пишет ТАСС.

По ее словам, в связи с нарушением Россией договора предусмотренные им ограничения, которые касаются размещения сил НАТО в Восточной и Центральной Европе, фактически больше не действуют.

«И все союзники также согласны с тем, что все мы сейчас на самом деле находимся в том положении, когда никто из нас не обязан принимать во внимание то, что записано в Основополагающем акте Россия-НАТО, когда мы принимаем решения о будущей расстановке сил», — сказала Смит.

Смит также заявила, что ей неизвестно, намерены ли союзники по альянсу официально приостановить действие этого документа. По ее словам, внутри НАТО в настоящее время возникает «консенсус относительно тех ограничений или, скорее, отсутствия ограничений, которые накладывал на нас Основополагающий акт Россия-НАТО в отношении решений по расстановке сил».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств бывшего СССР. Он отметил, что важно вернуть военные потенциалы и инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года, когда был договор.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО был подписан сторонами в мае 1997 года. По нему Россия и альянс взяли на себя ряд обязательств по военному взаимодействию в Европе, в том числе НАТО согласился не размещать вооружения на территории новых членов альянса. После 1997 года в НАТО вошли Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Словакия и Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония, а также страны Балтии.

Ударная волна



