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Сборной Армении по футболу поставили задачу выиграть чемпионат мира или Европы

Пашинян поставил сборной Армении задачу к 2050 году выиграть чемпионат мира или Европы

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил задачу мужской сборной страны по футболу. Об этом сообщает АРКА.

Политик на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чефериным и президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его национальная команда к 2050 году должна выиграть чемпионат мира или Европы.

Кроме того, Пашинян поблагодарил международные футбольные организации за поддержку в развитии этого вида спорта в стране. По его словам, за последние три года в Армении построили 90 стадионов. На их функционирование ФИФА выделит 2,5 миллиона долларов.

Сборная Армении по футболу занимает 92-е место в рейтинге ФИФА. Команда ни разу в истории не добивалась права сыграть в финальной части чемпионата мира или Европы. В Лиге наций УЕФА армяне выступают во втором по силе дивизионе — B.

Алексей Гусев
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