Девушка купила в интернете накладные виниры и рассмеялась во время примерки

Британку Кили Кроссвейт рассмешила собственная улыбка с «лошадиными» винирами

Британка Кили Кроссвейт купила в интернете накладные виниры и рассмеялась во время их примерки. Соответствующая информация и видео появились на YouTube-канале CatersVideo.

Жительница Западного Йоркшира рассказала, что приобрела онлайн товар стоимостью 200 фунтов стерлингов (около 14 тысяч рублей). При этом она предварительно предупредила продавцов о том, что ей не хотелось бы получить изделие, напоминающее лошадиные зубы. Однако, по словам героини ролика, сотрудники не учли ее просьбу. «Я объяснила представителям компании, что не хочу остаться с "лошадиными" зубами, но именно так все и вышло. Покупка рассмешила меня и моих друзей», — указала Кроссвейт.

На размещенных в сети кадрах девушка продемонстрировала собственную улыбку после примерки данного товара. «Я так рада, что не установила настоящие виниры, потому что это смотрится нелепо», — заключила британка.

В апреле блогерша Михал Маккаби похвасталась новыми винирами в сети и рассмешила подписчиков. Девушка призналась, что была недовольна своими зубами в течение десяти лет, и, наконец, обрела улыбку мечты. Белоснежные накладки стали причиной нападок хейтеров: автора ролика сравнивали с лошадью, а зубы — с клавишами пианино.