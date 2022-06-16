Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России

Defense News: в НАТО решили больше внимания уделять российской «жесткой силе»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Специальная военная операция (СВО) России на Украине может вынудить правительства технологически развитых государств перенаправить свои оборонные инвестиции из робототехники и искусственного интеллекта в сторону более традиционных артиллерии и бронетехники, пишет Defense News.

Выступая на оборонной выставке Eurosatory в Париже (Франция), заместитель начальника штаба по операциям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, генерал-майор армии США Мэтью Ван Вагенен рассказал, что теперь больше внимания будет уделяться «жесткой силе». По его мнению, многие заснули, полагая, что артиллерия и бронетехника больше не нужны.

Его поддержал глава французского Центра командной доктрины и образования, генерал Пьер-Жозеф Гивр, отметивший, что технологии могут компенсировать лишь некоторые недостатки военной силы, однако в конечном итоге решающее значение может иметь массированная огневая мощь.

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах контактной группы по Украине обсудить поставки тяжелого вооружения Киеву.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили о нулевой точке российско-американского диалога
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.