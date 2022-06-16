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Мужчина собрал миллионную лягушачью армию на заднем дворе своего дома

Пользователь TikTok @Thinfrog спас более 1,4 миллиона лягушек и собрал лягушачью армию

Кадр: @Thinfrog / TikTok

Пользователь TikTok под ником @Thinfrog спас более 1,4 миллиона лягушек и, как он сам говорит, собрал лягушачью армию на заднем дворе своего дома. Об этом он рассказал в своем аккаунте, на которой обратили внимание в Metro.

Мужчина эвакуировал головастиков из высохших прудов и размещал их в своем бассейне. По его оценке, со временем численность спасенных лягушек превысила миллион. Перенаселенность бассейна и сада заставила животных начать осваивать новые территории и часть из них перебралась на соседские участки.

«Это самая большая армия лягушек в истории, но теперь я об этом жалею, потому что никто не может выйти в сад», — признался мужчина. Соседи не были в восторге от новых «жильцов», и один из них даже переехал.

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Морской биолог и исследователь Давуд Куреши предупредил, что разведение такого количества лягушек может навредить окружающей среде. По его словам, нашествие лягушек чревато разрушением пищевой цепочки и гибелью других животных, таких как грызуны, ежи и лисы.

Эколог Наоми Дэвис полагает, что лягушачья армия — выдумка. Она объясняет это тем, что такому количеству животных, находящихся на одной территории, попросту не хватит пропитания.

Ранее сообщалось, что мужчина отказался от телевизора и превратил свой подвал в огромный аквариум. 49-летний Джек Хиткот рассказал, что заинтересовался рыбами в пять лет, когда у него появилась золотая рыбка.

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Евгения Черкасова
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