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Обнаружен ярчайший квазар с быстрорастущей черной дырой

Группа астрономов обнаружила ярчайший квазар с самой быстрорастущей черной дырой

Фото: Jaime Kidston / ANU

Международная группа астрономов под руководством ученых Австралийского национального университета нашла самую быстрорастущую черную дыру. Этот объект подпитывает ярчайший из известных квазаров, поглощая каждую секунду массу, эквивалентную массе Земли, а его яркость в семь тысяч раз больше яркости Млечного Пути. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Красное смещение квазара SMSS J114447.77-430859.3 (J1144) достигает 0,83, что соответствует времени путешествия света от объекта до Земли в семь миллиардов лет. Это самый яркий квазар, известный за последние 9 миллиардов лет космической истории, и имеет светимость, которая в восемь раз превышает светимость первого обнаруженного квазара 3C 273 — самого яркого объекта на звездном небе Земли. Видимая звездная величина объекта достигает 14,5, что делает его доступным для наблюдений с использованием любительского телескопа.

Объект J1144 идентифицировали во время поиска двойных звезд при анализе данных обзора южного неба, полученных с помощью оптического телескопа SkyMapper. Спектроскопические наблюдения квазара выявили широкие эмиссионные линии MgII, H-бета, H-альфа и Ра-бета, что позволило астрономам оценить приблизительную массу центральной сверхмассивной черной дыры в три миллиарда масс Солнца. Ее радиус достигает около 60 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна большой полуоси орбиты Земли). Для сравнения максимальное расстояние до Плутона достигает 40 астрономических единиц.

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Александр Еникеев
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