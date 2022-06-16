Обнаружен ярчайший квазар с быстрорастущей черной дырой

Группа астрономов обнаружила ярчайший квазар с самой быстрорастущей черной дырой

Международная группа астрономов под руководством ученых Австралийского национального университета нашла самую быстрорастущую черную дыру. Этот объект подпитывает ярчайший из известных квазаров, поглощая каждую секунду массу, эквивалентную массе Земли, а его яркость в семь тысяч раз больше яркости Млечного Пути. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Красное смещение квазара SMSS J114447.77-430859.3 (J1144) достигает 0,83, что соответствует времени путешествия света от объекта до Земли в семь миллиардов лет. Это самый яркий квазар, известный за последние 9 миллиардов лет космической истории, и имеет светимость, которая в восемь раз превышает светимость первого обнаруженного квазара 3C 273 — самого яркого объекта на звездном небе Земли. Видимая звездная величина объекта достигает 14,5, что делает его доступным для наблюдений с использованием любительского телескопа.

Объект J1144 идентифицировали во время поиска двойных звезд при анализе данных обзора южного неба, полученных с помощью оптического телескопа SkyMapper. Спектроскопические наблюдения квазара выявили широкие эмиссионные линии MgII, H-бета, H-альфа и Ра-бета, что позволило астрономам оценить приблизительную массу центральной сверхмассивной черной дыры в три миллиарда масс Солнца. Ее радиус достигает около 60 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна большой полуоси орбиты Земли). Для сравнения максимальное расстояние до Плутона достигает 40 астрономических единиц.