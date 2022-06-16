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В Сирии задержан один из главарей ИГ

Reuters: международная коалиция по борьбе с ИГ задержала одного из главарей группировки

Фото: Khalid al-Mousily / Reuters

Международная коалиция по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) под руководством США в ходе операции в Сирии задержала высокопоставленного лидера группировки. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление коалиции.

При этом подробности и детали спецоперации не приводятся, личность задержанного боевика не раскрывается.

В конце мая турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле главаря ИГ Абу аль-Хасана аль-Курейши. Он возглавил группировку в марте 2022 после смерти своего брата, бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Его настоящее имя — Джума Авад аль-Бадри. По данным западных разведывательных служб, он состоит в различных радикальных иракских группировках с момента военного вторжения Вооруженных сил США в страну в 2003 году.

В начале июня филиппинские военные сообщили о ликвидации возможного пресс-секретаря «Исламское государство-Восточная Азия» (входит в ИГ, запрещена в России) Абдулфатаха Омара Алимудена, также известного, как Абу Хузайфах. Сообщается, что он был не только пресс-секретарем восточноазиатской ячейки ИГ, но и куратором ее финансовых операций. Он был связующим звеном между террористами из «Даула Исламия-Филиппины» и Центральным банком ИГ.

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Марина Совина
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