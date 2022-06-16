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Пушилин высказался о просьбе ДНР предоставить «Искандеры»

Глава ДНР Пушилин заявил, что республика не просила у России «Искандеры»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о просьбе ДНР предоставить ей ракеты, в том числе комплексы «Искандер». По его словам, заявление неправильно интерпретировали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не понимаю, почему появились такие интерпретации (о возможности поставок ракет ДНР — прим. «Ленты.ру»). Я не обращался с просьбой, я не просил», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за растущего числа обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Позже официальный представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что республика просит Россию чаще наносить удары ракетными комплексами «Искандер» и военной авиацией по артиллерийским позициям Киева. Объем дополнительного вооружения, которое потребуется силам республики, по его словам, скоро определит разведка НМ ДНР.

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Алевтина Запольская
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