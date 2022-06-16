В Киргизии начался митинг против строительства казахской биолаборатории у границ

Десятки людей вышли на митинг в Бишкеке против казахской биолаборатории у границы Киргизии

В Бишкеке несколько десятков человек вышли на митинг против строительства Казахстаном биолаборатории неподалеку от границ Киргизии. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан».

Казахские власти планируют возвести лабораторию BSL-4 (четвертого уровня безопасности) для работы с наиболее опасными штаммами в поселке Гвардейском. Он находится вблизи киргизской границы, расстояние между этим населенным пунктом и Бишкеком составляет менее 80 километров. Работы начались менее года назад, их планируют завершить к 2025 году.

Протестующие киргизы решили, что строящийся объект на деле является биолабораторией США. Они собрались в сквере имени Максима Горького в Бишкеке, принесли плакаты с требованием прекратить возведение объекта. Также они потребовали взять биологические исследования в Казахстане под строгий международный контроль.

Стычек, столкновений и других инцидентов на акции не произошло.

Ранее власти Киргизии отказались от строительства на своей территории российской биолаборатории BSL-3 (третьего уровня безопасности). Причины такого решения остались неизвестными.