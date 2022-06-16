69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Глава российского региона согласился пересесть на «Ладу» при одном условии

Глава НАО Бездудный готов пересесть на «Ладу», если она будет заводиться в минус 50

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный согласился пересесть на российский автомобиль «Лада» при одном условии: если она будет заводиться в 50-градусный мороз. Об этом он рассказал в четверг, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.

«Мы живем в арктических условиях, температуры у нас доходят до минус 50, поэтому надо проверить, будет ли "Лада" заводиться при минус 50. Если будет, значит, пересяду», — заявил глава российского региона.

Предложение пересадить чиновников на отечественные машины ранее 16 июня озвучил глава Минфина России Антон Силуанов. Представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский заявил, что компания готова обеспечить их специальными автомобилями, которые придут на замену иномаркам, если власти примут такое решение.

О готовности пересесть на «Ладу» уже сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что «как госслужащий готов ко всему».

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на сообщение о планах Путина объявить мобилизацию
Одежда атлетов одного вида спорта стала трендом в 2022 году
Макрон пообещал не требовать от Украины территориальных уступок
В Минобороны России обрадовались разъяснениям США о биологической деятельности
Семейный психолог предостерегла женщин от «плохих парней»
Глава российского региона согласился пересесть на «Ладу» при одном условии
Звезда «Тихого Дона» перезахоронит родителей в Москве
Младший брат девятилетней студентки МГУ сдал ЕГЭ
Лавров заявил о продаже западного вооружения на украинском черном рынке
Четыре страны Европы поддержат статус кандидата на вступление в ЕС для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.