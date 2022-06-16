Глава российского региона согласился пересесть на «Ладу» при одном условии

Глава НАО Бездудный готов пересесть на «Ладу», если она будет заводиться в минус 50

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный согласился пересесть на российский автомобиль «Лада» при одном условии: если она будет заводиться в 50-градусный мороз. Об этом он рассказал в четверг, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.

«Мы живем в арктических условиях, температуры у нас доходят до минус 50, поэтому надо проверить, будет ли "Лада" заводиться при минус 50. Если будет, значит, пересяду», — заявил глава российского региона.

Предложение пересадить чиновников на отечественные машины ранее 16 июня озвучил глава Минфина России Антон Силуанов. Представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский заявил, что компания готова обеспечить их специальными автомобилями, которые придут на замену иномаркам, если власти примут такое решение.

О готовности пересесть на «Ладу» уже сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что «как госслужащий готов ко всему».