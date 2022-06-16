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Соцсеть Likee оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал соцсеть Likee на 1,5 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Фото: Satyajit Shaw / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал социальную сеть Likee за отказ локализовать данные россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы (...) Likeme Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — говорится в заявлении.

В суде добавили, что оштрафовали соцсеть на 1,5 миллиона рублей.

Представители Likee заявили, что готовы обжаловать решение суда. Как уточняет агентство «Интерфакс», в компании попросили суд прекратить производство по делу в связи с тем, что не видят в действиях соцсети состав административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что за отказ локализовать данные россиян был оштрафован израильский сервис по поиску родственников и составлению генеалогического древа MyHeritage. Сервис обязали выплатить 1,5 миллиона рублей.

Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

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Евгения Наумова
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