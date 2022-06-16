Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию

Макрон допустил визит в Россию при создании определенных условий

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности своего визита в Россию, допустил такую вероятность, ответив, что для данной поездки должны быть созданы определенные условия, сообщает РИА Новости.

Для того чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия. Но я ничего не исключаю", — заявил глава государства.

Также Макрон высказывался о том, что в настоящее время у него нет планов проводить телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не исключил такой возможности в дальнейшем.

Ранее завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат исторических наук Ольга Павленко назвала главную цель поездки четырех европейских лидеров на Украину. По ее словам, во время их визита в первую очередь обсуждались мирные переговоры с Россией.