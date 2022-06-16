Певица МакSим рассказала о жизни на вокзале

Поп-певица МакSим рассказала, что после переезда в Москву неделю жила на Казанском вокзале

Российская поп-певица МакSим рассказала, что после переезда в Москву она в течение недели жила на Казанском вокзале. Подробностями она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Артистка переехала в Москву из Казани, так как поступила в столице в университет. Отец МакSим привез ее к своей сестре в город Дмитров, однако вскоре будущая певица сама уехала в Москву. «В итоге в 2000 году так и осталась на Казанском вокзале и провела там неделю, пока на перроне не встретила знакомую девочку. Она предложила снимать комнату вместе», — рассказала артистка.

По словам певицы, вместе со знакомой она поселилась в квартире в районе станции метро «Новые Черемушки». Позже МакSим переехала в «Царицыно». «Эта квартирка оставалась в моей жизни вплоть до концерта в "Олимпийском": крохотная — с дырками, без ставней. Когда директор концертной компании решил подвезти меня, он увидел, как я в очередной раз влезаю в дом, ничего не стесняясь, через окно, потому что снова забыла ключи», — рассказала артистка. В итоге мужчина посоветовал певице купить «более серьезное жилье». Вскоре она приобрела квартиру с большими окнами.

В январе 2022 года стало известно, что элитную квартиру певицы в Москве приобрел для нее бывший возлюбленный, предприниматель Антон Петров. По предположениям, жилье площадью 500 квадратных метров обошлось ему в 200 миллионов рублей.