Мединский заявил об ощущении ненужности мира властям Украины

Глава делегации России Мединский заявил об ощущении ненужности мира украинской стороне

Поведение украинской стороны в ходе переговорного процесса формирует у представителей Москвы ощущение ненужности мира для Киева. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, сообщает в четверг, 16 июня, ТАСС.

«Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что берет в переговорах паузу», — констатировал он.

Ранее Мединский заявил, что российская и украинская делегации периодически созваниваются, но Киев не желает продолжать переговоры с Кремлем в прежнем ключе.

Российско-украинские переговоры проводились с 28 февраля. Несколько очных встреч прошли в Белоруссии, после этого стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле состоялся новый очный раунд переговоров. 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Украина, отойдя от достигнутых там договоренностей, завела этот процесс в тупик.

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