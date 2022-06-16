Мастер педикюра назвал распространенную ошибку клиентов перед походом в салон

Мастер педикюра Роберт Спалдинг рекомендует не брить ноги за два дня до похода в салон

Автор книги «Наука о педикюре», мастер педикюра Роберт Спалдинг, назвал распространенные ошибки, которые совершают люди перед походом в салон красоты. Своим комментарием он поделился с изданием The Sun.

По словам специалиста, клиентам не стоит брить ноги за два дня до услуги, чтобы избежать инфекций в области порезов. Кроме того, он настоятельно рекомендует не подготавливать ногти и ступни к визиту самостоятельно, так как это может затруднить работу мастера.

Спалдинг также отмечает, что по внешнему виду ступней может определить, сколько тот или иной человек проводит времени на ногах. «Я определяю это по форме стопы. Чем большее давление оказывается на нее, тем более плоской, широкой и длинной она становится со временем», — поясняет он.

В апреле 2021 года мастер ногтевого сервиса отказалась обслуживать клиентку из-за ее лишнего веса. Жительница Южной Каролины Эшли Чеффен рассказала историю, произошедшую с ней в салоне красоты Posh. По ее словам, она зашла в заведение, села в педикюрное кресло и стала ожидать мастера. Когда последняя пришла и посмотрела на ноги Чеффен, то тут же встала и ушла, не сказав ни слова. Через несколько минут после случившегося к американке подошла администратор салона и объявила, что мастер не сможет оказать услугу из-за ее внешнего вида.