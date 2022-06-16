В Госдуме оценили вероятность поражения Крымского моста ВСУ

Депутат Бородай усомнился в возможностях ВСУ для поражения Крымского моста

Если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли поразить Крымский мост, они бы его уже поразили, считает замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для поражения украинской армией после поставок западного вооружения Киеву. «Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать», — сказал он.

По оценкам депутата, у России есть самые разнообразные средства ответа в случае поражения ВСУ Крымского моста, однако он усомнился, что украинская армия действительно на это способна.

«Удара по Крымскому мосту я не ожидаю, разве что в виде какой-то демонстрации, которая не причинит вреда Крымскому мосту. Во-первых, он достаточно надежно прикрыт со всех точек зрения. Во-вторых, если бы они могли поразить Крымский мост, они бы его уже поразили. Поставки вооружения со стороны Запада уже сделаны практически по максимуму, сильно больше, я думаю, Запад поставить не в состоянии, по крайней мере, не желает этого, поэтому это все один пустой треп», — поделился Бородай.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что приведение в действие угрозы нанести удар по Крымскому мосту станет самоубийством, так как в случае даже попытки провокации центры принятия решений на Украине будут незамедлительно уничтожены. В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков рассказал об отсутствии у ВСУ специального оружия, необходимого для подрыва Крымского моста.