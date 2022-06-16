Россиянам старше 60 лет посоветовали замедляющие старение напитки

Врач Чернышова: зеленый чай и вода замедляют старение и благотворно влияют на организм

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала россиянам полезные напитки, которые необходимо пить в пожилом возрасте, чтобы замедлить процесс старения и укрепить здоровье. Ее слова передает издание «Москва 24».

Эксперт отметила, что в списке необходимых для поддержания здоровья напитков после 60 лет почетное первое место занимает чистая питьевая вода, так как она благотворно влияет на организм и помогает поддерживать жизненно-важные процессы. По словам врача, суточная норма воды должна составлять 30 миллилитров на килограмм веса.

Чернышова посоветовала не забывать и о зеленом чае. «В зеленом чае очень много антиоксидантов, которые восстанавливают поврежденные клетки и замедляют старение. Есть данные, что зеленый чай способен бороться с раковыми клетками и задерживать развитие опухолей», — уточнила она.

При этом врач предостерегла от употребления слишком крепкого чая. По ее мнению, зеленый чай хотя и выглядит бледным, по крепости и содержанию кофеина не уступает кофе, поэтому с этим напитком следует быть осторожнее и не передерживать его при заваривании.

Эксперт также отметила, что по некоторым данным, умеренное количество вина также может благотворно повлиять на самочувствие и общее состояние организма.

«Есть исследования, которые показывают, что пожилые женщины, употребляющие умеренное количество вина, живут дольше, чем те, которые пьют много или не пьют совсем», — подытожила врач.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила об опасности некоторых фруктов для здоровья людей после 60 лет. По ее словам, в этом возрасте не стоит злоупотреблять бананами, виноградом и ананасами, так как в них содержится большое количество быстрых углеводов и простых сахаров.