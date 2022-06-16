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Отправившегося на Украину канадского экс-генерала обвинили в сексуальном насилии

CTV: в Канаде экс-генерала Кадье обвинили в сексуальном насилии, произошедшем 30 лет назад

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Генерал-лейтенанту Вооруженных сил Канады в отставке Тревору Кадье предъявили обвинения в сексуальном насилии, которое произошло почти 30 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил телеканал CTV cо ссылкой на генерала Симона Трюдо, обвинения связаны с двумя эпизодами, которые якобы имели место в 1994 году в Королевском военном колледже в Кингстоне (провинция Онтарио).

Экс-генерал должен был занять должность командира Сухопутных войск Канады в сентябре 2021 года, но из-за расследования военной полиции его назначение приостановили. Кадье отрицал все обвинения в свой адрес. Он вышел в отставку в апреле 2022 года. После этого он, предположительно, отправился на Украину, чтобы воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военнослужащая армии США Эрин Скэнлон рассказала общественности о случае изнасилования со стороны спецназовца из отряда «Дельта» и произволе военного суда, который оправдал насильника и удалил все материалы дела. Женщина утверждает, что 9 сентября 2016 года была изнасилована на вечеринке, организованной подозреваемым Кристобалем Лопесом Вальехо. Оперативник «Дельты» был признан невиновным, но никаких стенограмм или записей, кроме протокола судебного заседания, не осталось.

Ударная волна


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Марина Совина
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