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Канадский футболист клуба РПЛ отказался возвращаться в Россию

Канадский нападающий «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин отказался возвращаться в Россию
Ричлорд Эннин

Ричлорд Эннин. Фото: Антон Зайцев / Wikimedia

Канадский нападающий «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин, арендованный у латвийского «Спартака», отказался возвращаться в Россию. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Равиль Измайлов.

«Ричлорд Эннин не собирается ехать в Россию на сегодняшний день. Он рассматривает варианты из Европы», — рассказал Измайлов. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 19 матчей за команду и отметился одним забитым мячом.

В сезоне-2021/2022 «Нижний Новгород» занял 12-е место в чемпионате России. В 30 матчах команда набрала 33 очка.

11 июня бразилец Кайо и колумбиец Джон Кордоба вернулись в расположение «Краснодара». Легионеры, ранее приостанавливавшие контракты с клубом, проводят первые тренировки в команде.

Дарья Коршунова
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