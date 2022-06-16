Канадский футболист клуба РПЛ отказался возвращаться в Россию

Канадский нападающий «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин отказался возвращаться в Россию

Канадский нападающий «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин, арендованный у латвийского «Спартака», отказался возвращаться в Россию. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Равиль Измайлов.

«Ричлорд Эннин не собирается ехать в Россию на сегодняшний день. Он рассматривает варианты из Европы», — рассказал Измайлов. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 19 матчей за команду и отметился одним забитым мячом.

В сезоне-2021/2022 «Нижний Новгород» занял 12-е место в чемпионате России. В 30 матчах команда набрала 33 очка.

11 июня бразилец Кайо и колумбиец Джон Кордоба вернулись в расположение «Краснодара». Легионеры, ранее приостанавливавшие контракты с клубом, проводят первые тренировки в команде.