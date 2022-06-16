В России примут меры для предупреждения распространения нового варианта омикрона

Роспотребнадзор примет меры для предупреждения распространения варианта омикрона BA.5

Роспотребнадзор примет необходимые меры, для предупреждения рисков распространения BA.5 — нового варианта омикрон-штамма коронавируса. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В России впервые официально зафиксировали заражение новой линией омикрона ВА.5. (…) Роспотребнадзор примет все необходимые меры, чтобы снизить риски распространения BA.5», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также уточнили, что новый вариант вируса обнаружили специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Эту линию, подчеркнули в пресс-службе, выявили во многих странах мира.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что в России впервые выявили вариант омикрон-штамма коронавируса BA.5. По ее словам, сейчас идет подготовка к тому, что распространение новых вариантов может оказаться более интенсивным.