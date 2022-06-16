Психолог раскрыла секреты правильного и полезного отдыха

Психолог Анна Девятка посоветовала в отпуске полностью отключаться от мыслей о работе

Семейный психолог Анна Девятка раскрыла россиянам секреты правильного и полезного отдыха. О том, как извлечь из отпуска максимальную пользу для души и тела, она рассказала изданию «Москва 24».

Психолог отметила, что люди часто обманывают себя, думая, что в работе во время отпуска нет ничего страшного. По ее мнению, в это время стоит полностью отключаться от мыслей о работе. «Используйте отдых, чтобы набраться сил, и тогда вы вернетесь к работе в лучшем настроении, чем если будете обманывать самого себя, работая на берегу моря», — посоветовала специалист.

Эксперт заметила, что зачастую люди, оказавшись в отпуске, теряются, не знают, на что его потратить, и нервничают больше, чем на работе. Чтобы этого не произошло, психолог советует не просто менять обстановку, а заниматься любимым делом во время отдыха: будь то спорт, прогулки по лесу или общение с друзьями. «Для того, чтобы не было мучительно жаль потраченных зря дней, позаботьтесь, чтобы отдых отвечал вашим потребностям, а после остались хорошие впечатления, а не постановочные фото для соцсетей», — объясняет психолог.

По ее словам, отдых состоит из четырех этапов: ощущения усталости, расслабления, восстановления сил и приятных развлечений. «Прислушайтесь к себе и сориентируйтесь, на каком этапе вы входите в процесс отдыха, нужно ли вам выспаться и "потюленить" пару дней с книжкой, или же вы полны сил и сразу готовы к развлечениям», — говорит Девятка.

Возвращение из отпуска на работу — непростой период, отмечает психолог. Чтобы он прошел гладко, она рекомендует баловать себя каждый день. Это может быть кофе в любимой кофейне, прогулка в обед или что-то еще. «Кажется, что удовольствия в жизни должны появляться сами по себе, но на самом деле их важно планировать. Тогда вы сможете перенести кусочек сказки в свою реальность и сделать ежедневную жизнь приятнее», — добавила Девятка.

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