Постпред России при ЕС оценил уровень отношений между Москвой и Брюсселем

Постпред России при ЕС Чижов заявил, что отношения РФ и ЕС достигли низшей точки

Отношение России и Европейского союза (ЕС) достигли самой низкой за всю историю точки. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Что касается наших отношений, то они на низшей точке за все время не только моей работы (на посту постпреда — прим. «Ленты.ру»), но и вообще за все время их существования», — отметил он.

По словам Чижова, Брюссель как и Москва «побаивается хлопать дверью», так как Евросоюз остается для России крупнейшим торгово-экономическим партнером.

Ранее Чижов заявил, что страны Европейского союза не готовы к вводу седьмого пакета санкций против Москвы. «Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы», — указал дипломат.