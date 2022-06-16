Глава ЛНР предложил судить Зеленского на международном трибунале

Глава ЛНР Пасечник предложил судить Зеленского на трибунале как военного преступника

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил судить президента Украины Владимира Зеленского на международном трибунале как военного преступника. Его цитирует РИА Новости.

«Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него», — сказал Пасечник.

По мнению главы ЛНР, Зеленский сам сделал выбор, и не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно. «Это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать», — подчеркнул он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал сроки трибунала над боевиками батальона «Азов», вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, он может пройти до конца лета.

По словам председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елены Шишкиной, власти республики намерены также судить в рамках международного трибунала бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, бывшего президента страны Петра Порошенко и нынешнего главу государства Владимира Зеленского.